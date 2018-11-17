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Общество

Полицейские и общественники поговорили с псковскими студентами о наркотиках

17 ноября 2018 года, 10:32

В Пскове в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские и общественники организовали встречу со студентами. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Назаров рассказал студентам Псковского госуниверситета о наркоситуации, складывающейся на территории региона, об установленной законом ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Говорилось и о самом распространенном на сегодняшний день бесконтактном способе сбыта наркотических средств через глобальную сеть Интернет.

Гость из полиции, а также участвовавший в беседе член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Илья Можаев пожелали ребятам придерживаться здорового образа жизни, всегда следовать своим жизненным принципам и при любых обстоятельствах уметь сказать уверенное «нет» такой беде современности как наркомания.

Молодые люди смогли задать интересовавшие их вопросы по обсуждаемой проблематике. В завершение, студенты посмотрели фильм профилактической направленности о жителях области, жизнь которых была связана с наркотиками.

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