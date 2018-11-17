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Транспорт

В Пскове выполнено 80% работ по ремонту дорожной сети

17 ноября 2018 года, 10:26

На сегодняшний день около 80% работ по ремонту дорожной сети в Пскове выполнено. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков на приеме граждан вице-спикером Совета Федерации, сенатором от Псковской области Андреем Турчаком.

По словам Александра Братчикова, уже отремонтированы улицы Доставалова, Шестака, Советская, Льва Толстого, Гоголя, Привокзальная площадь и территория перед аэропортом. Подрядчики прилагают все усилия, чтобы выполнить обязательства по муниципальным контрактам в установленный срок, работая в том числе и ночью и грамотно подходя к перекрытию улиц, чтобы минимизировать трудности для автомобилистов.

Кроме того, идет работа по благоустройству торговых точек и ликвидации на городских улицах несанкционированной рекламы.

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