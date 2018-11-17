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Экономика

«Псковпассажиравтотранс» получил помощь из областного бюджета на выплату зарплаты сотрудникам

17 ноября 2018 года, 10:24

Выплата заработной платы сотрудникам ГППО «Псковпассажиравтотранс» за октябрь начата в установленные сроки — 15 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации региона, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова предприятию оказана финансовая помощь.

При содействии комитета по финансам Псковской области и комитета по транспорту и дорожному хозяйству «Псковпассажиравтотранс» получил первую часть субсидии из регионального бюджета на осуществление выплаты заработной платы. В результате по состоянию на конец дня 16 ноября с учетом собственных средств предприятия заработная плата выплачена более чем наполовину.

В первую очередь заработанные средства были выплачены кондукторам и работникам филиалов предприятия, они получили зарплату в полном объеме. С водителями городской и пригородной колонн, а также рабочими ремонтной бригады рассчитались наполовину. По мере поступления финансовых средств зарплата будет выплачиваться работникам столовой, теплосервиса, административно-управленческому персоналу.

Ситуация с выплатой зарплаты работникам «Псковпассажиравтотранса» находится под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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