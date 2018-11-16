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Происшествия

После кражи пяти плиток шоколада пскович отправился в колонию строгого режима

16 ноября 2018 года, 17:05

Полгода в колонии строгого режима проведет 29-летний пскович после кражи шоколада. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что пскович, будучи привлеченным в феврале 2018 года к административной ответственности, в апреле этого же года вновь решил совершить мелкое хищение чужого имущества. Находясь в сетевом магазине, молодой человек взял со стеллажа пять плиток шоколада на общую сумму 221 рублей 20 копеек и прошел расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар, однако тут же был задержан управляющим магазина.

Добавим, ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет ряд непогашенных судимостей, по месту жительства характеризуется отрицательно.

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