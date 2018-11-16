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Общество

Предельная штатная численность органов власти Псковской области изменится

16 ноября 2018 года, 16:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об изменении предельной штатной численности органов исполнительной власти и аппарата администрации региона.

Правки вносятся в связи с указами главы региона об изменениях в структуре аппарата администрации и органов исполнительной власти, и осуществляются в границах общей предельной численности органов государственной власти.

Вносимые изменения не повлекут создание новых ставок. Документ предусматривает уменьшение численности органов власти на 21 единицу за счет вакантных и 27 единиц передаваемых должностей в результате ликвидации государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Из указанных единиц должностей восемь передаются вновь созданному комитету по туризму, а 40 — переходят в аппарат администрации региона с учетом вновь образуемых структурных подразделений.

Напомним, в аппарате администрации области будут созданы: представительство администрации Псковской области при правительстве РФ; управление цифрового развития и связи; управление общественных проектов и молодежной политики; управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; управление архитектуры и градостроительства, управление информационной политики и управление протокола и внешних связей.

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