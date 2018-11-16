Житель Пскова отработает 8 месяцев за кражу детской коляски из поликлиники

Суд назначил 8 месяцев исправительных работ 24-летнему псковичу за кражу детской коляски. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина вместе со своей гражданской женой и детьми пришел в Псковскую детскую городскую поликлинику. Находясь в тамбуре поликлиники он обратил внимание, что в помещении стоит несколько детских колясок, одна из которых ему приглянулась. Поскольку их коляска была уже старая и требовала замены, он решил похитить понравившуюся коляску. Пока супруга с детьми находилась у врача, он выкатил похищенную коляску из поликлиники и направился с ней домой.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.