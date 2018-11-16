Прикованная к кровати мать в Островском районе застрелена собственным сыном

В Островском районе задержан подозреваемый в убийстве матери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 15 ноября подозреваемый, находясь по месту жительства в одной из деревень Островского района, произвел один прицельный выстрел из незаконно хранящегося у него охотничьего ружья в голову и шею пожилой матери, которая в силу состояния здоровья была ограничена в способностях к самообслуживанию и лежала на кровати. В результате огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.