Дополнительное освещение появится на 18 пешеходных переходах в Пскове

В Пскове начались работы по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На некоторых пешеходных переходах будет установлено по две дополнительных световых опоры, на других - по одной, в зависимости от необходимости.
Совместно с ГИБДД составлен список пешеходных переходов, которые требуют дополнительного освещения. Всего дополнительная подсветка необходима для примерно 50 нерегулируемых пешеходных переходов. Частично эта проблема решается в процессе реконструкции улиц, установка опор освещения вблизи пешеходных переходов предусматривается проектами.
Перечень 18 пешеходных переходов, где дополнительное освещение появится в рамках заключённого муниципального контракта:
1. На пересечении ул. Ипподромной с ул. Александра Матросова.
2. У дома № 7 по ул. Ижорского батальона.
3. На пересечении ул. Ижорского батальона с ул. Алексея Алехина.
4. На ул. Кузбасской дивизии, где круговое движение у «Акваполиса».
5. На пересечении ул. Максима Горького с ул. Красноармейской.
6. У дома № 8 по ул. Инженерной.
7. У дома № 5 по ул. Звездной.
8. На ул. Вокзальной, 56 у магазина «Эльдорадо».
9. У дома № 34 по ул. Николая Васильева.
10. На пересечении Октябрьского проспекта с ул. Гоголя.
11. У дома № 23 по ул. Советской Армии.
12. У дома № 54в по ул. Советской Армии.
13. У дома № 54б по ул. Советской Армии.
14. У дома № 56 по ул. Советской Армии.
15. У дома № 60 по ул. Советской Армии.
16. У дома № 66 по ул. Николая Васильева.
17. У дома № 75 по ул. Николая Васильева.
18. У дома № 86 по ул. Николая Васильева.
Работы по установке световых опор планируется завершить до конца 2018 года.