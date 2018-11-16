Дополнительное освещение появится на 18 пешеходных переходах в Пскове

В Пскове начались работы по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На некоторых пешеходных переходах будет установлено по две дополнительных световых опоры, на других - по одной, в зависимости от необходимости.

Совместно с ГИБДД составлен список пешеходных переходов, которые требуют дополнительного освещения. Всего дополнительная подсветка необходима для примерно 50 нерегулируемых пешеходных переходов. Частично эта проблема решается в процессе реконструкции улиц, установка опор освещения вблизи пешеходных переходов предусматривается проектами.

Перечень 18 пешеходных переходов, где дополнительное освещение появится в рамках заключённого муниципального контракта:

1. На пересечении ул. Ипподромной с ул. Александра Матросова.

2. У дома № 7 по ул. Ижорского батальона.

3. На пересечении ул. Ижорского батальона с ул. Алексея Алехина.

4. На ул. Кузбасской дивизии, где круговое движение у «Акваполиса».

5. На пересечении ул. Максима Горького с ул. Красноармейской.

6. У дома № 8 по ул. Инженерной.

7. У дома № 5 по ул. Звездной.

8. На ул. Вокзальной, 56 у магазина «Эльдорадо».

9. У дома № 34 по ул. Николая Васильева.

10. На пересечении Октябрьского проспекта с ул. Гоголя.

11. У дома № 23 по ул. Советской Армии.

12. У дома № 54в по ул. Советской Армии.

13. У дома № 54б по ул. Советской Армии.

14. У дома № 56 по ул. Советской Армии.

15. У дома № 60 по ул. Советской Армии.

16. У дома № 66 по ул. Николая Васильева.

17. У дома № 75 по ул. Николая Васильева.

18. У дома № 86 по ул. Николая Васильева.

Работы по установке световых опор планируется завершить до конца 2018 года.