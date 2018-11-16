Псковским студентами показали, как пользоваться государственными услугами

В Пскове полицейские и общественники провели акцию «Экономь время – выбирай госуслуги МВД России!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области вместе с сотрудниками полиции провели в Псковском госуниверситете встречу со студентами. В рамках акции «Экономь время – выбирай госуслуги МВД России!» заместитель начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Павел Васильев, инспектор УГИБДД капитан полиции Юлия Киселева, сотрудник Информационного центра УМВД Сергей Яковлев и член Общественного совета при УМВД Илья Можаев познакомили студентов и преподавателей ведущего вуза региона с государственными услугами, которые эти службы предоставляют населению.

Гости продемонстрировали тематические видеоролики, раздали собравшимся памятки по госуслугам и ответили на вопросы аудитории. Напомним, что данные услуги граждане могут получить в электронном виде через Портал госуслуг.