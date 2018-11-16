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Общество

Ольга Лопатинская: Псковский международный Медиафорум – событие, безусловно, актуальное

16 ноября 2018 года, 10:56

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Начальник управления по информационной политике администрации г. Оренбург Ольга Лопатинская поделилась своими ожиданиями от грядущего события:

Псковский международный Медиафорум — событие, безусловно, актуальное. Он позволит обсудить повестку представителям медиасообщества — не только журналистам, но и пресс-секретарям, и всем тем, кто работает с информацией. Позволит нам друг друга услышать, лучше понять.

Сегодня журналистам важно быть единым сообществом. В век развития социальных медиа роль журналистики начала падать — стало достаточно легко скопировать информацию и написать простой материал, но настоящая журналистика должна быть другой. Форум нужен, в том числе, для того, чтобы произошёл обмен информацией, чтобы журналисты увидели, что среди них есть более сильные профессионалы, за которыми нужно тянуться. Если мы говорим про пресс-службы, то здесь обмен мнениями особенно ценен — как работать с журналистским сообществом, как работать с протестными настроениями, как работать с негативной информацией, которой в последнее время стало очень много. Эти вопросы сегодня нужно поднимать.

Лично мне на форуме будет интересно абсолютно всё — я вышла из журналистской среды, а сейчас работаю в пресс-службе. Оба этих берега для меня родные. Интересно будет встретиться как с журналистами, обсудив с ними актуальные проблемы, так и с коллегами из пресс-служб — здесь вообще множество вопросов, которые нужно обсудить, учитывая последние тенденции в стране.

На форуме я планирую рассказать о том, что мы делаем в своем регионе, и будет очень приятно, если я окажусь кому-то полезной. Я также хочу услышать, что делают наши коллеги — если увижу что-то интересное, то с удовольствием адаптирую и буду использовать в своей работе. И, в свою очередь, если кто-то использует в дальнейшем наш опыт, это тоже будет приятным итогом.

Ольга Лопатинская, начальник управления по информационной политике администрации г. Оренбург

Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».

Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

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