Ольга Лопатинская: Псковский международный Медиафорум – событие, безусловно, актуальное

Псковский международный Медиафорум — событие, безусловно, актуальное. Он позволит обсудить повестку представителям медиасообщества — не только журналистам, но и пресс-секретарям, и всем тем, кто работает с информацией. Позволит нам друг друга услышать, лучше понять.

Сегодня журналистам важно быть единым сообществом. В век развития социальных медиа роль журналистики начала падать — стало достаточно легко скопировать информацию и написать простой материал, но настоящая журналистика должна быть другой. Форум нужен, в том числе, для того, чтобы произошёл обмен информацией, чтобы журналисты увидели, что среди них есть более сильные профессионалы, за которыми нужно тянуться. Если мы говорим про пресс-службы, то здесь обмен мнениями особенно ценен — как работать с журналистским сообществом, как работать с протестными настроениями, как работать с негативной информацией, которой в последнее время стало очень много. Эти вопросы сегодня нужно поднимать.

Лично мне на форуме будет интересно абсолютно всё — я вышла из журналистской среды, а сейчас работаю в пресс-службе. Оба этих берега для меня родные. Интересно будет встретиться как с журналистами, обсудив с ними актуальные проблемы, так и с коллегами из пресс-служб — здесь вообще множество вопросов, которые нужно обсудить, учитывая последние тенденции в стране.

На форуме я планирую рассказать о том, что мы делаем в своем регионе, и будет очень приятно, если я окажусь кому-то полезной. Я также хочу услышать, что делают наши коллеги — если увижу что-то интересное, то с удовольствием адаптирую и буду использовать в своей работе. И, в свою очередь, если кто-то использует в дальнейшем наш опыт, это тоже будет приятным итогом.