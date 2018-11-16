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Культура

Юбилейный вечер, посвященный 70-летию краеведа Олега Ивченко, пройдёт сегодня в Пскове

16 ноября 2018 года, 09:51

В Пскове, 16 ноября, в 17.00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (г. Псков, Октябрьский проспект, 19а) состоится Юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения псковского краеведа Олега Павловича Ивченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

В вечере примут участие коллеги по работе, краеведы, читатели.
Фото из личного архива Олега Ивченко.
Родился О.П. Ивченко 5 ноября в 1948 году в деревне Корольки Витебской области Белорусской ССР. В 1970 году окончил Витебский политехнический техникум. С 1970 года живёт и работает в Пскове. С 1970 по 1993 год работал инженером по научной организации труда на Псковском заводе «Тиконд». С 1976 занимался заводским радиовещанием, с 1987 года – бригадир связи завода. В 1973 и 1974 года избирался депутатом Сосновского сельсовета Псковского района. С 2001 г. по настоящее время – главный специалист института «Росстройпроект» (проектирование электрики, автоматики, слаботочных сетей). Известен как автор краеведческих книг «История Псковского завода «Тиконд» (2012), «Овсище в алмазах» (2016), «Сокольница» (2017) (электронная версия книги). Издал сборник стихотворений «Под салют снегопада» (2014). 

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