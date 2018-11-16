Юбилейный вечер, посвященный 70-летию краеведа Олега Ивченко, пройдёт сегодня в Пскове

В Пскове, 16 ноября, в 17.00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (г. Псков, Октябрьский проспект, 19а) состоится Юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения псковского краеведа Олега Павловича Ивченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.