Псковские полицейские сдали нормативы по надеванию защитной одежды

Полицейские проверили свои знания и практические навыки защиты от современных средств поражения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Пскове на территории, прилегающей к автохозяйству УМВД, состоялся прием зачетов по защите личного состава аппарата УМВД России по Псковской области от современных средств поражения. Была организована также техническая проверка на герметичность закрепленных за сотрудниками фильтрующих противогазов.

Для приема зачетов оборудовали специальную площадку. Руководители учебных групп провели соответствующий инструктаж. Как показали проведенные занятия, стражи порядка справились с поставленными перед ними задачами и выполнили установленные нормативы.

Добавим, что подобные тренировки осуществляются в УМВД регулярно.