Главная новогодняя ёлка в Пскове появится не позднее 7 декабря

До 7 декабря на Октябрьской площади установят новогоднюю елку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

15 декабря с 17.00 до 19.00 состоится первое, предновогоднее, представление на Октябрьской площади. Там же запланирован праздник, посвященный встрече Нового года, 1 января с 1.00 до 4.00 часов.

7 января с 18.00 до 20.00 псковичей ждут в Детском парке на Рождественском празднике.

До 20 ноября Управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова должно подготовить план мероприятий по оформлению города к новогодним и рождественским праздникам.