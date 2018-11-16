Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Главная новогодняя ёлка в Пскове появится не позднее 7 декабря

16 ноября 2018 года, 09:12

До 7 декабря на Октябрьской площади установят новогоднюю елку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

15 декабря с 17.00 до 19.00 состоится первое, предновогоднее, представление на Октябрьской площади. Там же запланирован праздник, посвященный встрече Нового года, 1 января с 1.00 до 4.00 часов.

7 января с 18.00 до 20.00 псковичей ждут в Детском парке на Рождественском празднике.

До 20 ноября Управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова должно подготовить план мероприятий по оформлению города к новогодним и рождественским праздникам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Судьбу гастропаба «Два капитана» и «медвежьи билеты» обсудят в новом выпуске «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе»
Псковским студентами показали, как пользоваться государственными услугами
Ольга Лопатинская: Псковский международный Медиафорум – событие, безусловно, актуальное
В полдень в псковском ГКЦ начнётся конкурс ведущих и аниматоров «Формула игры»
Проверки водителей автобусов на соблюдение ПДД пройдут в Псковской области
Юбилейный вечер, посвященный 70-летию краеведа Олега Ивченко, пройдёт сегодня в Пскове
В Псковской области с 2019 года будет внедрена система рибейтов в кино
Псковские полицейские сдали нормативы по надеванию защитной одежды
В Псковском районе реорганизовано движение непопулярного автобусного маршрута

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 ноября 18:00

Приметы «Правды»

Как жили и трудились журналисты десятилетия назад

Общество
15 ноября 15:00

Помощник в погонах

Кто защищает жителей области от пьяниц, дебоширов, воров и грабителей

Общество
14 ноября 11:44

Из трех одно

В Псковской области 800 жителей выбрали тройку финалистов в конкурсе на новое имя для аэропорта