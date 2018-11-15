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Общество

В Псковском районе реорганизовано движение непопулярного автобусного маршрута

15 ноября 2018 года, 17:59

В Псковском районе реорганизовано движение непопулярного автобусного маршрута. «Псковпассажиравтотранс» отменяет несколько рейсов автобуса №318 между Псковом и Серёдкой.

Межмуниципальный маршрут № 318 «Псков - Середка» и муниципальный маршрут № 318-А «Середка - Балсово», по сути, представляют единый маршрут и относятся к разряду маршрутов с незначительным пассажиропотоком.

Обслуживание маршрутов производится по средам рейсами из Пскова на 5:45 и 15:40, по воскресеньям рейсом из Пскова на 15:40 и по пятницам рейсом из Пскова на 18:00.

Основная масса пассажиров пользуется межмуниципальным маршрутом № 109 «Псков - Середка» с более интенсивным движением. Он обслуживается ежедневно четырьмя оборотными рейсами из Пскова на 5:50, 12:20, 15:20, 18:50.

Схемы движения маршрутов № 318 «Псков-Середка» и № 109 «Псков-Середка» совпадают на 100%. Примерно совпадает время отправления рейсов - 15:40 и 15:20.

Изменения позволяют сократить расходы предприятия на маршрутную сеть, обеспечивая транспортную доступность пассажирам, следующим в направлении Балсово. Поэтому реорганизация признана целесообразной, изменения согласованы с Администрацией Псковского района.

Все рейсы по маршруту № 318 отменяются за исключением утреннего рейса на 5.45 по средам. Отмененные рейсы маршрута № 318 на 15.40 по средам и воскресеньям и на 18.00 по пятницам заменяются рейсами на 15.20 маршрута № 109. Пассажиры, следующие этим рейсом дальше Серёдки в направлении Балсово, совершают пересадку в автобус по маршруту № 318-А «Серёдка-Балсово».

Новое расписание введено с 14 ноября 2018 г.

Время отправления по старому и новому расписаниям маршрутов:

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