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Культура

Дни «Живой классики» начинаются в библиотеках Псковской области

15 ноября 2018 года, 16:07

С 19 по 25 ноября во всех регионах России пройдет «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Мероприятия, подготовленные библиотеками в рамках этой акции, помогут расширить читательский кругозор подростков, а конкурсантам «Живой классики» определиться с выбором книги для соревнований.

От маленького чукотского села Нешкан до мегаполисов Москвы и Петербурга – каждая библиотека-участница приготовила что-то особенное своим гостям. В Псковской области «Неделя «Живой классики» пройдет в «Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина» и других библиотеках. Всего в акции примут участие более 15 библиотек региона.

Накануне акции организаторы опросили суперфиналистов «Живой классики» о том, с чем для них ассоциируется пространство библиотеки и чем, как им кажется, в него можно завлечь современного школьника. 

На мой взгляд, подростка может привлечь только обстановка и атмосфера. Он должен ходить в библиотеку, как к себе домой. Безусловно, там должно быть большое количество книг. Хотя, с другой стороны, некоторых в библиотеку и не затащишь. Должно быть какое-то внутреннее желание, рвение. Для меня библиотека – это что-то неизведанное. У меня дома есть маленькая библиотека, с красивыми стеллажами, уютным диваном и папиной коллекцией пивных кружек. Поэтому лично для меня это всегда уют, тепло, дом

Екатерина Жигульская, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2018

Не знаю, что на счёт других, но меня привлекают в библиотеках именно книги. Этот запах миллионов книг, эти длинные коридоры полок, на которых хранятся вековые знания. Я считаю, что наличие каких-то сверхтехнологий совершенно не обязательно. Мне больше нравятся библиотеки, в которых упор делается именно на наличие книг. Могу точно сказать, что моя любимая библиотека – это библиотека во дворе Дома детского и юношеского творчества. Потому что там очень много интересных книг, библиотекари могут помочь подобрать что-то, что тебе действительно понравится. И, конечно же, меня с этой библиотекой связывают очень теплые воспоминания. Именно с неё в 5 лет начался путь, по которому я и сейчас продолжаю идти. Здесь мне рассказали о конкурсе "Живая классика", здесь в меня поверили как в творческую личность. И я безмерно благодарна людям, которые там трудятся

Валентина Логинова, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2018

Библиотека является таким местом, в котором ты можешь почувствовать себя первооткрывателем и настоящим путешественником не только в мир чувств и переживаний, но и во вселенную научных знаний. Благодаря библиотеке человек имеет представление о своём прошлом и настоящем. Как мне кажется, привлечь подростка в библиотеки может непосредственно педагог, заинтересовав его рассказами о героях художественных произведений. Посредством этих рассказов подростку будет любопытно провести параллель между своими мыслями и мыслями персонажей, фигурирующих в творчестве авторов разных эпох

Виталий Сорокин, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2017

Напомним, что конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз.

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