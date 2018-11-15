Дни «Живой классики» начинаются в библиотеках Псковской области

С 19 по 25 ноября во всех регионах России пройдет «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Мероприятия, подготовленные библиотеками в рамках этой акции, помогут расширить читательский кругозор подростков, а конкурсантам «Живой классики» определиться с выбором книги для соревнований.

От маленького чукотского села Нешкан до мегаполисов Москвы и Петербурга – каждая библиотека-участница приготовила что-то особенное своим гостям. В Псковской области «Неделя «Живой классики» пройдет в «Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина» и других библиотеках. Всего в акции примут участие более 15 библиотек региона.

Накануне акции организаторы опросили суперфиналистов «Живой классики» о том, с чем для них ассоциируется пространство библиотеки и чем, как им кажется, в него можно завлечь современного школьника.