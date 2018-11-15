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Общество

Два десятка псковских пенсионеров проходят обучение, чтобы стать предпринимателями

15 ноября 2018 года, 15:05

В Пскове стартовал очередной модуль образовательной программы «Бизнес 50+», направленный на поддержку и социальную адаптацию людей зрелого и старшего возраста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Программа «Бизнес 50+» включает в себя занятия по успешному запуску собственного стартапа и дает слушателям возможность получить дополнительные знания и практические навыки, необходимые для открытия своего дела. Слушателями образовательной программы стали 20 жителей Пскова пенсионного и предпенсионного возраста.

За несколько занятий обучающиеся получают базовые знания в сфере предпринимательства: как придумать собственную бизнес-идею, определить и найти ресурсы для своего проекта, составить портрет клиента, найти креативный рекламный слоган, создать собственный бренд и многое другое.

Сегодня, например, у слушателей программы — «День клиента». В ходе тренингов и мастер-классов пенсионеры научатся определять потребности клиентов и вести их поиск.

В результате обучения участники программы при поддержке бизнес-тренера должны придумать, разработать и презентовать готовую бизнес-идею. Ниши для своего бизнеса пенсионеры выбирают самые разные: от изготовления и продажи сувениров до проведения мастер-классов и экскурсий.

Защита готовых проектов перед экспертной комиссией состоится в конце ноября на первом форуме социальных предпринимателей Псковской области.

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