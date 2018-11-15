Повесть «Была деревня Красуха» представят на экспозиции в Псковском музее-заповеднике

Документальная повесть «Была деревня Красуха» будет представлена в экспозиции Псковского музея-заповедника, посвященной Великой Отечественной войне (ул. Некрасова, 7), 22 ноября 2018 года в 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Авторы повести – архитектор Игорь Лагунин и историк Валерий Яковлев. Книга написана по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей деревни Красухи – родственников, свидетелей и участников трагедии маленькой порховской деревни в Великой Отечественной войне. Издание книги приурочено к памятной дате - 75-летию трагедии деревни Красухи Порховского района Псковской области.

В экспозиции, где будет проходить презентация, сотрудники исторического отдела Псковского музея представят небольшую выставку писем, фотографий и других экспонатов, связанных с историей деревни Красухи.

В ноябре 1943 года недалеко от деревни Красухи подорвалась на мине немецкая автомашина с генералом Ферчем - начальником штаба группы армий «Курляндия», который был легко ранен. 27 ноября немецкие каратели ворвались в деревню и сожгли в сараях 280 местных жителей и беженцев. После Великой Отечественной войны деревня не восстанавливалась, в 1964 году был открыт первый обелиск в память о павших.

В 1968 году в память жертв оккупантов на месте уничтоженной деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка». На насыпном холме установлено двухметровое изваяние женщины-матери, русской крестьянки. К склону холма прислонен отесанный камень с надписью: «Трагической и мужественной Красухе от земляков». Скульптор Антонина Усаченко в 1970 году удостоена за это произведение премии Ленинского комсомола.

На обелиске надпись: «27 ноября 1943 года фашистские оккупанты согнали всех жителей деревни Красухи в сарай, который стоял на этом месте, облили бензином и сожгли. В огне и муках погибли 280 безвинных детей, женщин, стариков». За обелиском сделана ограда из бревен.