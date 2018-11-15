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Общество

В Псковской области утвердили предельные тарифы операторов по обращению с ТКО

15 ноября 2018 года, 14:05

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области завершил тарифную кампанию по утверждению производственных программ и предельных тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов на 2019–2021 годы для операторов, оказывающих услуги в области обращения с ТКО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- В дальнейшем по этим тарифам региональный оператор ООО «ЭкоПром» заключит договоры на оказание услуг с действующими операторами. Следующий этап — это утверждение единого тарифа на услугу регоператора, — рассказала председатель комитета Елена Пилипенко.

С момента установления единого тарифа оплата услуг по обращению с ТКО, включая сбор и транспортировку, войдет в состав платы за коммунальные услуги, добавила она.

Напомним, с 1 января следующего года в соответствии с требованиями федерального законодательства в РФ начинает действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно ней, вывоз ТКО больше не входит в перечень услуг по содержанию общего домового имущества, а является коммунальной услугой и будет контролироваться государством. В рамках перехода на новую систему обращения в Псковской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, установлен норматив накопления мусора, проведен конкурсный отбор регионального оператора и заключено соглашение с фирмой победителем — ООО «ЭкоПром».

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