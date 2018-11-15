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Общество

Пятеро жителей Псковской области прошли аттестацию на право управления маломерным судном

15 ноября 2018 года, 13:00

В Псковской области продолжается аттестация на право управления маломерным судном.

- Чтобы повысить профессиональный уровень судоводителей, использующих маломерные суда на внутренних водных путях Российской Федерации, 14 ноября состоялось очередное заседание аттестационной комиссии, сформированной на базе инспекторского отделения № 1 г. Псков ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», - сообщила «Псковской правде» Государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

Комиссией проверила теоретические знания правил плавания на маломерных судах по ВВП Российской Федерации, а также проверила практического навыка управления маломерным судном.

По результатам проверки теоретических и практических знаний пять человек успешно прошли аттестацию, и получили удостоверения на право управления маломерным судном.

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