Житель Псковского района предстанет перед судом за выращивание конопли

В Псковской области завершилось уголовного дела, связанного с незаконным культивированием в крупном размере и хранением растений, содержащих наркотические средства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как установлено в ходе следствия, 43-летний пскович в мае 2018 года решил заняться выращиванием растений конопли с целью последующего извлечения из них наркотических средств для личного употребления. Через Интернет приобрел семена конопли. И на участке земли в Писковической волости Псковского района высадил не менее 44 растений конопли, за которыми осуществлял соответствующий уход. Здесь незаконную посадку обнаружили полицейские.

При личном досмотре у подозреваемого из находящегося при нем рюкзака полицейскими были изъяты части растений конопли массой сухого вещества 258 граммов, что образует крупный размер.

Данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Псковского района.