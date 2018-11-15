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Общество

Одарённые студенты из Псковской области получат стипендию от губернатора

15 ноября 2018 года, 11:36

9 ноября было подписано распоряжение администрации Псковской области «О назначении и выплате стипендии губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Обладателями стипендии губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2018-2019 учебный год стали студенты из Псковской области, являющиеся гражданами Российской Федерации, которые обучаются по очной форме в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в области искусств и расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Эти студенты достигли высоких результатов в области культуры и искусства.

Стипендиатами губернатора Псковской области стали:

- Федор Юрьевич Сидяков, 1994 г.р., ФГБОУВО «Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского»;

- Виктория Денисовна Кухаренко, 1997 г.р., ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» г. Москва;

- Варвара Владимировна Емельянова, 1996 г.р., ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова»;

- Сергей Владимирович Кузнецов, 1996 г.р., ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных» г. Москва;

- Андрей Александрович Буянов, 1992 г.р., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».

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