Елена Чибисова о первом форуме СМИ: Повестка – актуальная, спикеры – интересные, город – прекрасный

Данный медиафорум крайне актуален. Псков как место проведения форума — это тоже отличная идея. Повестка — актуальная, спикеры — интересные, город — прекрасный. Что ещё нужно для того, чтобы встретиться с коллегами, обменяться опытом и обсудить действительно важные вопросы существования СМИ в нашу непростую цифровую эпоху?

В первую очередь меня, как представителя академической среды, преподавателя университета, волнует вопрос профессиональной реализации молодёжи в сфере медиакоммуникаций. Хотелось бы обсудить с коллегами вопрос «кто такие медиакоммуникаторы?» и договориться о том, какими профессиональными компетенциями они должны сегодня обладать. Безусловно, существуют государственные образовательные стандарты, но они, как правило, немного оторваны от практики и от сегодняшних реалий.

Также интересно было бы услышать от коллег об их опыте по темам «медиакоммуникации как бизнес» и «медиакоммуникации как инструмент формирования и продвижения репутации» — что это есть сегодня и как это реализуется.

От форума я жду встречи с коллегами, новые профессиональные контакты. Естественно, хочется получить на форуме новые знания, узнать о трендах и об опыте коллег, поделиться своими мыслями и постараться быть полезной в обсуждении актуальных вопросов и в поиске решений по заявленным темам.