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Общество

Елена Чибисова о первом форуме СМИ: Повестка – актуальная, спикеры – интересные, город – прекрасный

15 ноября 2018 года, 11:04

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Заместитель декана гуманитарного факультета СПбГЭУ, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, кандидат филологических наук Елена Чибисова поделилась своими ожиданиями от грядущего события:

Данный медиафорум крайне актуален. Псков как место проведения форума — это тоже отличная идея. Повестка — актуальная, спикеры — интересные, город — прекрасный. Что ещё нужно для того, чтобы встретиться с коллегами, обменяться опытом и обсудить действительно важные вопросы существования СМИ в нашу непростую цифровую эпоху?

В первую очередь меня, как представителя академической среды, преподавателя университета, волнует вопрос профессиональной реализации молодёжи в сфере медиакоммуникаций. Хотелось бы обсудить с коллегами вопрос «кто такие медиакоммуникаторы?» и договориться о том, какими профессиональными компетенциями они должны сегодня обладать. Безусловно, существуют государственные образовательные стандарты, но они, как правило, немного оторваны от практики и от сегодняшних реалий.

Также интересно было бы услышать от коллег об их опыте по темам «медиакоммуникации как бизнес» и «медиакоммуникации как инструмент формирования и продвижения репутации» — что это есть сегодня и как это реализуется.

От форума я жду встречи с коллегами, новые профессиональные контакты. Естественно, хочется получить на форуме новые знания, узнать о трендах и об опыте коллег, поделиться своими мыслями и постараться быть полезной в обсуждении актуальных вопросов и в поиске решений по заявленным темам.

Елена Чибисова, заместитель декана гуманитарного факультета СПбГЭУ, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, кандидат филологических наук 

Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».

Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

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