Елена Чибисова о первом форуме СМИ: Повестка – актуальная, спикеры – интересные, город – прекрасный

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.
Заместитель декана гуманитарного факультета СПбГЭУ, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, кандидат филологических наук Елена Чибисова поделилась своими ожиданиями от грядущего события:
Данный медиафорум крайне актуален. Псков как место проведения форума — это тоже отличная идея. Повестка — актуальная, спикеры — интересные, город — прекрасный. Что ещё нужно для того, чтобы встретиться с коллегами, обменяться опытом и обсудить действительно важные вопросы существования СМИ в нашу непростую цифровую эпоху?
В первую очередь меня, как представителя академической среды, преподавателя университета, волнует вопрос профессиональной реализации молодёжи в сфере медиакоммуникаций. Хотелось бы обсудить с коллегами вопрос «кто такие медиакоммуникаторы?» и договориться о том, какими профессиональными компетенциями они должны сегодня обладать. Безусловно, существуют государственные образовательные стандарты, но они, как правило, немного оторваны от практики и от сегодняшних реалий.
Также интересно было бы услышать от коллег об их опыте по темам «медиакоммуникации как бизнес» и «медиакоммуникации как инструмент формирования и продвижения репутации» — что это есть сегодня и как это реализуется.
От форума я жду встречи с коллегами, новые профессиональные контакты. Естественно, хочется получить на форуме новые знания, узнать о трендах и об опыте коллег, поделиться своими мыслями и постараться быть полезной в обсуждении актуальных вопросов и в поиске решений по заявленным темам.
Елена Чибисова, заместитель декана гуманитарного факультета СПбГЭУ, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, кандидат филологических наук
Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».
Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.