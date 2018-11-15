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Общество

Отсидевший за кражу 21-летний парень обокрал великолукскую студентку

15 ноября 2018 года, 10:59

В Великих Луках установили личность молодого человека, подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в ночь на 11 ноября 20-летняя учащаяся одного из учебных заведений города находилась в гостях в квартире дома по проспекту Гагарина. И здесь у нее был украден мобильный телефон.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка по «горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался один из гостей – безработный, ранее судимый за кражу житель Великолукского района, 1997 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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