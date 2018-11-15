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Происшествия

Неизвестный водитель сбил в Пскове 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

15 ноября 2018 года, 09:27

Дорожной полицией устанавливаются очевидцы наезда на пешехода в Пскове, которое произошло 11 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этот день в 18 часов 25 минут на Октябрьском проспекте у дома №17 неизвестный водитель неустановленного транспортного средства наехал на пешехода – девушку, 2002 года рождения. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.

Всех, кто стал очевидцем данного ДТП или владеет информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.

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