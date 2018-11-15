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Общество

Детская площадка в Дедовичах станет безопасной после вмешательства прокуратуры

15 ноября 2018 года, 09:25

Администрация Дедовичского района приведет детскую площадку в безопасное состояние благодаря прокуратуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на ул. Высокая городского поселения «Дедовичи» имеется детская игровая площадка, не отвечающая требованиям безопасности. В частности, покрытие площадки имеет повреждения, требует подсыпки, по периметру площадки имеются разрушение ограждений, отсутствуют таблички с информацией о правилах пользования оборудованием, возрастных ограничениях и номерах телефонов экстренных служб.

Согласно заключению Росстандарта указанная детская игровая площадка не соответствует ГОСТ Р 52301-2013 и является небезопасной.

Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации поселения привести детскую игровую площадку в соответствие с требованиями стандарта безопасности. Требования прокурора судом удовлетворены.

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