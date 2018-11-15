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Происшествия

Полиция просит помочь опознать погибшего в Псковском районе мужчину по его одежде

15 ноября 2018 года, 09:19

Псковские полицейские устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого обнаружили 10 ноября около дороги между садоводческими товариществами «Осень» и «Железнодорожник» на территории Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина был одет в черные спортивные брюки, синюю рубашку, майку светлого цвета, темную куртку на «молнии», красную вязаную шапку, темные кожаные ботинки на меху с «молнией».

Если вам что-либо известно о личности этого гражданина, просьба обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 676-872, 676-851, 676-844, 676-915 или 02.

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