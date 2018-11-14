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Общество / Здоровье

Среди псковских медиков по предложению губернатора проведут анонимное анкетирование

14 ноября 2018 года, 18:40

Сегодня, 14 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в псковской городской поликлинике № 1 на ул. Кузнецкой. Медучреждение станет площадкой для реализации пилотного проекта "Бережливая поликлиника". В конце прошлого месяца здесь закончили ремонт, на первом этаже установили инфоматы, при помощи которых можно будет записываться к докторам, в том числе и к узким специалистам, и электронные табло. В холле поликлиники появилась удобная навигация в виде ярких стрелок-указателей, а зона ожидания стала более комфортной для пациентов. Михаил Ведерников обсудил с заведующей объединенной поликлиникой Галиной Неваленной возможности предоставления жилья молодым специалистам, кадровую проблему, поставку нового оборудования. Губернатор порекомендовал учитывать опыт других регионов, где уже реализуют проект "Бережливая поликлиника". Также Михаил Ведерников предложил провести анонимное анкетирование среди медиков, чтобы узнать об их нуждах.

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