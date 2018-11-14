В полуфинал чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора вышли 34 команды

В полуфинале чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень-2018» примут участие 34 непрофессиональные команды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сборные были выбраны по итогам муниципального этапа, который прошел с 3 по 11 ноября. Всего в нем приняло участие 96 футбольных команд из 18-ти районов области.

- Этот проект показывает хороший результат по популяризации дворового футбола в регионе. Из 96-ти команд более 60-ти участвовали в первом чемпионате, который прошел весной. Ребятам очень нравится и они с удовольствием выходят на поле с другими непрофессиональными игроками, — рассказал один из организаторов соревнований, член «Команды 2018» Андрей Бегмурадов.

Полуфинальные игры для команд зоны «Север» пройдут 17 ноября на спортивных площадках у школы № 8 и 2-го корпуса лицея № 4 в Пскове. В этот же день на универсальной спортплощадке на улице Спортивная в Красногородске встретятся спортсмены зоны «Центр». Сильнейшие команды южной части области будут определены 18 ноября — матчи пройдут на поле физкультурно-оздоровительного комплекса в Великих Луках.

Финал Чемпионата состоится 24 ноября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

Сборные юношей соревнуются в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 14 до 17, от 18 и старше. Отдельно предусмотрен турнир для четырех команд девушек в возрасте от 14 лет и старше.