Псковичка Кристина Евдокимова стала лауреатом всероссийского фестиваля «Моё Отечество – моя Россия»

Псковичка Кристина Евдокимова стала лауреатом I Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество – моя Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

На заключительном гала-концерте фестиваля, прошедшем 6 ноября в Московском государственном театре фольклора «Русская песня», Кристина исполнила песню «Эхо любви» (муз. Е. Птичкина, слова Р. Рождественского). Ей аккомпанировал Академический большой концертный оркестр им. Ю.В. Силантьева (художественный руководитель и главный дирижер - композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий). Зал принял выступление псковички продолжительными аплодисментами и криками «браво». В финале гала-концерта Кристине было доверено начать исполнение песни «Навсегда велика страна» (муз. В. Халилова, слова А. Савицкого), которую подхватили другие участники.

В заключительном гала-концерте фестиваля «Моё Отечество – моя Россия» приняли участие лучшие солисты и ансамбли – лауреаты и обладатели гран-при фестиваля из Республики Башкортостан, Краснодарского и Пермского краев, Белгородской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Томской, Московской областей и Москвы.

Напомним, что Кристина является лауреатом различных всероссийских и международных конкурсов. Наша землячка стала победителем X Международного вокального фестиваля-конкурса «Золотой голос России» в 2016 году. Председателем жюри конкурса была известная оперная певица Любовь Казарновская. На протяжении многих лет Кристина принимала активное участие в областных конкурсах исполнителей эстрадной песни «Псковская волна» и являлась обладательницей Гран-при этого конкурса.

Сейчас Кристина живет в Москве и учится на факультете вокального искусства института современного искусства. Приезжая в Псков, артистка, как и прежде, участвует в различных праздничных мероприятиях, выступает на концертных площадках в Зеленом театре, Городском культурном центре, Доме офицеров.