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Общество

Мастеров хендмейда приглашают поучаствовать в областной выставке «Псковская зима – 2018»

14 ноября 2018 года, 17:06

Псковский областной центр народного творчества приглашает мастеров Псковской области принять участие в областной выставке «Псковская зима 2018».

Открытие выставки состоится 18 декабря в 17.00 в выставочном зале Дома ремесел (ул. Некрасова, 8). К участию в выставке приглашаются мастера, работающие в различных жанрах декоративно-прикладного творчества. На выставке будут представлены ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла и прочее.

Одним из элементов выставки запланирован раздел «Бабушкина елка» — старинные новогодние игрушки и открытки. В рамках выставки пройдут познавательные программы «Новый год в губернском городе» и мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки в различных техниках.

Экспонаты на областную выставку принимаются до 10 декабря с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 8 (Дом ремесел, телефоны: 66-17-49, 62-23-34).

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