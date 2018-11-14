Михаил Черепанов – о первом форуме СМИ: Подобного рода события формируют правильный имидж региона

Актуальность форума не вызывает никаких сомнений, особенно в наш век стремительно меняющихся информационных потоков, технологий и коммуникаций. Псковский международный Медиафорум — это площадка для конструктивного диалога всех представителей профессионального сообщества, которая выходит за границы регионов и государств, привлекая специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России и других стран, чтобы они могли поделиться своим опытом, кейсами, мыслями и наработками.

Сам формат с круглыми столами и открытым обсуждением самых актуальных тем позволит представителям профессионального сообщества не только послушать выступления, но и оценить их, высказать свои замечания и предложения. Будет полезно узнать как об опыте псковских коллег, так и наоборот — ребятам из псковских СМИ услышать коллег из других регионов, познакомиться с ними, обсудить повестку.

И, конечно, нам всем интересно приехать в Псков, открыть для себя этот город. Лично я в Пскове не был ни разу — будет любопытно посмотреть город, узнать его историю. Подобного рода события — это вклад в формирование правильного имиджа региона, который демонстрирует свою открытость, впитывает в себя новое и звучит в информационном поле.

На форуме выделю для себя тему медиакоммуникаций в бизнесе, а также пограничные темы, связанные с медиакоммуникациями власти, коммуникациями бизнеса и власти, их взаимодействием в информационном пространстве — вот эти темы остаются для меня наиболее интересными и актуальными, потому что я сам работаю в этой сфере. Также интересно узнать о молодёжных проектах и направлениях, свежем взгляде нового поколения на медиа.