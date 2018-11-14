Оксана Васильева: Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны

Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны, особенно для профессионального сообщества — они нужны для обмена опытом, для отслеживания тенденций, поднятия тревожащих нашу сферу тем.

Мне интересны вопросы развития СМИ в эпоху социальных медиа и цифровизации и, в частности, вопрос, как выживать телевидению в условиях, когда аудитория уходит в интернет, какие меры можно предпринять, чтобы не терять зрителей.

На форуме я хочу получить новые знания, знакомства и связи. Но в первую очередь я иду за обменом опытом, за пониманием того, куда движутся медиа других регионов — что можно изменить и улучшить в нашей работе и чем наш опыт отличается от опыта коллег.