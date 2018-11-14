Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Оксана Васильева: Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны

14 ноября 2018 года, 13:25

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Редактор и ведущая новостей на телеканале «Волга» (Нижний Новгород) Оксана Васильева поделилась своими ожиданиями от грядущего события:

Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны, особенно для профессионального сообщества — они нужны для обмена опытом, для отслеживания тенденций, поднятия тревожащих нашу сферу тем.

Мне интересны вопросы развития СМИ в эпоху социальных медиа и цифровизации и, в частности, вопрос, как выживать телевидению в условиях, когда аудитория уходит в интернет, какие меры можно предпринять, чтобы не терять зрителей.

На форуме я хочу получить новые знания, знакомства и связи. Но в первую очередь я иду за обменом опытом, за пониманием того, куда движутся медиа других регионов — что можно изменить и улучшить в нашей работе и чем наш опыт отличается от опыта коллег.

Оксана Васильева, редактор и ведущая новостей на телеканале «Волга» (Нижний Новгород)

Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».

Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Среди псковских медиков по предложению губернатора проведут анонимное анкетирование
В полуфинал чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора вышли 34 команды
Псковичка Кристина Евдокимова стала лауреатом всероссийского фестиваля «Моё Отечество – моя Россия»
Мастеров хендмейда приглашают поучаствовать в областной выставке «Псковская зима – 2018»
Ловить нарушителей среди водителей автобусов будут 15 ноября в Псковской области
Михаил Черепанов – о первом форуме СМИ: Подобного рода события формируют правильный имидж региона
Первый форум социальных предпринимателей пройдёт в Пскове 23 ноября
Пскович умер, подавившись куском колбасы
Концерт-подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» состоится в Великолукском районе

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
14 ноября 11:44

Из трех одно

В Псковской области 800 жителей выбрали тройку финалистов в конкурсе на новое имя для аэропорта

Общество
14 ноября 10:51

Дети на миллион

Ямы, посторонние предметы, мусор — чем опасны детские площадки и почему их не снесут

Общество
14 ноября 09:00

Привет, сосед!

Белорусские соседи наводят порядок в адресном хозяйстве Витебска, готовясь к переписи, миротворцам британский туман не помешал привезти домой золотые медали, а псковичей ждут на фестивале хореографии