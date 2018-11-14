Оксана Васильева: Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.
Редактор и ведущая новостей на телеканале «Волга» (Нижний Новгород) Оксана Васильева поделилась своими ожиданиями от грядущего события:
Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны, особенно для профессионального сообщества — они нужны для обмена опытом, для отслеживания тенденций, поднятия тревожащих нашу сферу тем.
Мне интересны вопросы развития СМИ в эпоху социальных медиа и цифровизации и, в частности, вопрос, как выживать телевидению в условиях, когда аудитория уходит в интернет, какие меры можно предпринять, чтобы не терять зрителей.
На форуме я хочу получить новые знания, знакомства и связи. Но в первую очередь я иду за обменом опытом, за пониманием того, куда движутся медиа других регионов — что можно изменить и улучшить в нашей работе и чем наш опыт отличается от опыта коллег.
Оксана Васильева, редактор и ведущая новостей на телеканале «Волга» (Нижний Новгород)
Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».
Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.