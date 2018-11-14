Концерт-подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» состоится в Великолукском районе

17 ноября в 12.00 в Булынинском СДК Великолукского района состоится отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности для подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра Народного творчества.

В концерте примут участие ведущие коллективы района:

- хор русской песни «Ивушки», руководитель Лидия Котова (Переслегинский СДК);

- детский фольклорный ансамбль «Родничок», руководитель Алевтина Герасимова (Переслегинский СДК);

- ансамбль «Радуга», руководитель Александр Яровой (Информационно-культурный центр);

- ансамбль «Соловушка», руководитель Алевтина Герасимова (Переслегинский СДК);

- хореографический ансамбль «Селяночка», руководитель Дина Семёнова (Пореченский БДЦ).

В концерте также примет участие хореографический ансамбль «Забава» Булынинского СДК (руководитель Анастасия Евдокимова), который впервые претендует на присвоение звания «Народный».

Экспертную комиссию по присвоению и подтверждению званий «Народный самодеятельный коллектив» возглавит директор Псковского областного центра народного творчества заслуженный работник культуры РФ Лариса Викторовна Фёдорова.