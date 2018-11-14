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Общество

Себежские полицейские победили в турнире по мини-футболу, посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел

14 ноября 2018 года, 12:07

В Себеже состоялся турнир по мини-футболу среди силовых структур. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, в этих соревнованиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел, приняли участие спортсмены из МО МВД России «Себежский», ОМВД России по городу Великие Луки, а также представители двух исправительных колоний, отдела Погрануправления в городе Себеже и команда ветеранов Себежской таможни.

Все игры проходили в напряженной спортивной борьбе. Великолучане, одни из фаворитов турнира, проиграли пограничникам, но победили в матче за третье место. А в финале померились силами себежские полицейские и ветераны местной таможни. В результате, победили стражи порядка.

Как известно, спорт занимает особое место в жизни полицейских. Ведь с учетом особенностей службы они должны быть готовыми действовать в любых условиях. И без хорошей физической подготовки при выполнении ответственных оперативно-служебных задач не обойтись.

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