Псковский ансамбль «Бусинки» стал лауреатом кубка СЗФО по народным танцам

Образцовый хореографический ансамбль «Бусинки» и его старшая группа «Скобарочка» стали обладателями дипломов лауреатов Кубка Северо-Западного федерального округа по народным танцам, который прошёл в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России по народным танцам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На суд жюри ансамблем было представлено 9 хореографических композиций: в их числе «Скобарочка», «Бирюза», «Карельские перестуки», «Дымковская игрушка», «Праздник на итальянской улице», «Загадки Севера», «Журавель».

Руководитель ансамбля Наталья Андреева, балетмейстер-хореограф Антонина Зенкова, балетмейстер-постановщик Софья Тарасова и их воспитанники получили высокую оценку жюри за высокую сценическую культуру и профессиональное мастерство.

Добавим, детско-юношеский чемпионат России по народным танцам - ежегодный всероссийский хореографический конкурс, соревнование танцевальных коллективов, призванное определить чемпионов России по народному танцу в трех возрастных категориях и номинации «народная стилизация».

Фото предоставлено ансамблем «Бусинки».