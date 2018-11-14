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Культура

Интерактивные программы о жизни и быте псковских крестьян стартуют в Пскове 19 ноября

14 ноября 2018 года, 10:02

Центр народного творчества (Псков, ул.Некрасова, 10) приглашает учащихся 1-5 классов на интерактивные программы «От печки до лавочки».

Насыщенная, увлекательная и познавательная программа расскажет школьникам о жизни и быте псковских крестьян: что же было в избах, почему печь всегда занимала в доме центральное место, что такое сени и для чего нужен был подпол. Также ребята узнают, каким ремеслам мужчины обучали своих сыновей и к чему женщины с самого детства приучали девочек.

В программе «От печки до лавочки»:

- Мультимедийная программа о жизни, быте и ремёслах псковских крестьян;

- Играем в псковскую игру (игровой блок);

- Мультфильмы;

- Посещение выставки декоративно-прикладного творчества «Мастера псковского края».

Цикл программ пройдет с 19 по 23 ноября. Длительность занятия – 40-45 мин.

Подробности и запись на групповое посещение по телефону: (8112) 75-26-89 – Федорова Вера Васильевна.

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