Цыганка из Новосокольников «сняла порчу» на 60 тысяч рублей и попала под суд

Цыганке из Новосокольнического района грозит пять лет тюрьмы за мошенничество. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе

Установлено, что в июле 2018 года женщина, будучи цыганкой по национальности, на автостанции Новосокольников встретила потерпевшую и, пользуясь суеверием последней, сообщила ей ложные сведения о том, что на потерпевшую и ее семью наложена порча (вредоносное влияние со стороны недоброжелателей), которую она может снять, если потерпевшая добровольно передаст ей денежные средства и иное имущество.

Будучи введенной в заблуждение, потерпевшая под воздействием обмана, для снятия порчи, добровольно передала злоумышленнице денежные средства, смартфон и иное имущество, всего на сумму 63 тысяч рублей, которые последняя похитила.

Уголовное дело направлено районный суд.