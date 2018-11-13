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Общество

На территории Псковской области созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны

13 ноября 2018 года, 17:01

С момента принятия Федерального закона №100 «О добровольной пожарной охране» в Псковской области добровольное движение не только удалось возродить, но и значительно расширить.

Результатом планомерной работы стало, то, что на сегодняшний день в реестре добровольных пожарных Псковской области зарегистрировано 7666 человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны. Благодаря своевременному реагированию добровольцев на пожары и помощи, оказываемой ими профессиональным пожарно-спасательным подразделениям при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.

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