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Общество

Завтра в здании ПсковГУ откроется фотовыставка об истории псковского аэропорта

13 ноября 2018 года, 16:16

Фотовыставка, посвященная истории аэропорта Пскова «Кресты», откроется 14 ноября в 11.45 в фойе Псковского государственного университета в рамках финального этапа проекта «Великие имена России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С историей воздушной гавани Пскова и всероссийским проектом посетителей выставки познакомят студенты и преподаватели исторического факультета вуза.

Кроме того, в общественной приемной проекта (Псков, Октябрьский проспект, д. 11) пройдут деловая игра (23 ноября) и брейн-ринг (30 ноября) с участием школьников и студентов, посвященные истории Псковской области.

Напомним, что в ТОП-3 названий для псковского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» вошли имена княгини Ольга, Василия Маргелова и князя Александра Невского. Шорт-лист составлен по итогам соцопросов, в которых приняли участие порядка 800 жителей региона от 18 до 70 лет. Среди вариантов также были 6-я рота, князь Довмонт Псковский и Александр Пушкин.

Итоговое голосование за дополнительное имя для псковского аэропорта продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант жители региона могут в Пскове, в общественной приемной проекта, в ТЦ «Максимус», ТРК «Акваполис», «Семейный Магнит» на Запсковье и на железнодорожном вокзале, а также в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках и на сайте проекта.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

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