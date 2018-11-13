Банк России приглашает предприятия Псковской области поучаствовать в финансовом мониторинге

Участниками мониторинга, проводимого Банком России в Псковской области, являются порядка 150 компаний реального сектора. Всего по стране участников проекта уже более 11 тысяч. Мониторинг предприятий основных производственных отраслей Банк России проводит на регулярной основе более 20 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области

Цель этой работы – в получении независимых, оперативных и объективных оценок изменения экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового положения, а также спроса на банковские услуги. Данные необходимы для анализа экономических процессов и совершенствования проводимой денежно-кредитной политики. В частности, полученные результаты систематизируются в виде аналитических обозрений, отражающих оценки текущей ситуации в целом по стране и региону, отдельным секторам экономики. Данные по конкретному предприятию используются исключительно Банком России, без предоставления этой информации третьим лицам.

Мониторинг предприятий региона осуществляет Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ. Оно ежемесячно проводит анкетирование участников рынка. Кроме того, ежеквартально проводится финансовое и инвестиционное анкетирование компаний, а также исследуется их спрос на банковские услуги.

Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального Банка РФ регулярно на безвозмездной основе предоставляет участникам проекта аналитические материалы, основанные на результатах опросов предприятий. Эта информация позволяет сопоставить основные показатели и направления для развития в производственной и финансовой деятельности организаций с состоянием экономической ситуации в различных секторах экономики России и Псковской области.

Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального Банка РФ приглашает представителей делового сообщества региона и предприятия производственного сектора принять участие в этой работе. Получить консультацию и задать все интересующие вопросы, касающиеся мониторинга предприятий, можно по телефонам 8 (8112) 69-45-22, 69-45-73.