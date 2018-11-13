Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2019 год и плановый двухлетний период пройдут 16 ноября

Публичные слушания по проекту Закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» пройдут 16 ноября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, д. 2. Начало мероприятия в 16.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предварительно ознакомиться с главным финансовым документом Псковской области можно на портале государственных органов региона (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту бюджета принимает Комитет по финансам Псковской области до 15 ноября по адресу: ул. Некрасова, д. 23, город Псков, 180001, или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Распоряжение администрации области от 09.11.2018 № 515-р «О проведении публичных слушаний по проекту закона области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», содержащее регламент проведения публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения публичных слушаний, размещено на портале государственных органов Псковской области в разделе «Документы».