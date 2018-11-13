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Общество

Альвина Цветкова: Стоматолог Людмила Кичунова сохранила мне зуб и сделала всё красиво

13 ноября 2018 года, 14:01

«Вышла только что от стоматолога. Их боятся все. А у нас в Красногородске есть врач Кичунова Людмила Григорьевна. К ней я приходила пару дней назад с острой болью, сегодня она провела другие манипуляции. Я не молоденькая уже, а зуб она мне сохранила, все сделала красиво. Неделю я промучилась, а теперь словами не передать, как хорошо. И все бесплатно. Большущее ей спасибо! Желаю ей самого главного — здоровья. И успехов в работе, это для всех очень важно, и для самих врачей, и для пациентов тоже. Всего самого лучшего!»

Цветкова Альвина Васильевна, Красногородск

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Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.
Альвина Цветкова: Стоматолог Людмила Кичунова сохранила мне зуб и сделала всё красиво
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