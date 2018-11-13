Альвина Цветкова: Стоматолог Людмила Кичунова сохранила мне зуб и сделала всё красиво

«Вышла только что от стоматолога. Их боятся все. А у нас в Красногородске есть врач Кичунова Людмила Григорьевна. К ней я приходила пару дней назад с острой болью, сегодня она провела другие манипуляции. Я не молоденькая уже, а зуб она мне сохранила, все сделала красиво. Неделю я промучилась, а теперь словами не передать, как хорошо. И все бесплатно. Большущее ей спасибо! Желаю ей самого главного — здоровья. И успехов в работе, это для всех очень важно, и для самих врачей, и для пациентов тоже. Всего самого лучшего!»

Цветкова Альвина Васильевна, Красногородск