Людмила Оберемок: Благодарю врачей Псковской областной детской больницы за нелегкий и необходимый труд

«Хочу выразить благодарность хирургам Псковской областной детской больницы Андрееву Алексею Борисовичу, Истомину Сергею Михайловичу, заведующей хирургическим отделением Вагановой Тамаре Николаевне, медсестрам и всему младшему медперсоналу. Моей внучке Фоломушкиной Насте они вовремя поставили диагноз, провели операцию и лечение, после которых она выписалась через неделю. Отношение к детям в отделении очень чуткое, они переживали за ребенка вместе со мной. Работали как пчелки. Я была растрогана. От всего сердца благодарю всех за нелегкий и необходимый труд».
Оберемок Людмила Михайловна, Великие Луки