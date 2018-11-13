Финальное голосование конкурса «Великие имена России» продлится до 30 ноября

Общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников российским аэропортам «Великие имена России» перешёл в стадию финала, голосование в котором продлится до 30 ноября.

В список имен-претендентов для присвоения псковскому аэропорту вошли: княгиня Ольга, Василий Маргелов и князь Александр Невский.

Шорт-лист был составлен по итогам соцопросов, в которых приняли участие порядка 800 жителей региона от 18 до 70 лет. Среди вариантов также были 6-я рота, князь Довмонт Псковский и Александр Пушкин.

Итоговое голосование за дополнительное имя для псковского аэропорта продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант жители региона могут в Пскове на железнодорожном вокзале, в ТЦ «Максимус», ТРК «Акваполис» и «Семейном Магните» на Запсковье, а также в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках. Сделать свой выбор можно и в общественной приемной проекта, которая сегодня начала свою работу по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д. 11, и на сайте.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.