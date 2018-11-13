Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Финальное голосование конкурса «Великие имена России» продлится до 30 ноября

13 ноября 2018 года, 10:12

Общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников российским аэропортам «Великие имена России» перешёл в стадию финала, голосование в котором продлится до 30 ноября.

В список имен-претендентов для присвоения псковскому аэропорту вошли: княгиня Ольга, Василий Маргелов и князь Александр Невский.

Шорт-лист был составлен по итогам соцопросов, в которых приняли участие порядка 800 жителей региона от 18 до 70 лет. Среди вариантов также были 6-я рота, князь Довмонт Псковский и Александр Пушкин.

Итоговое голосование за дополнительное имя для псковского аэропорта продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант жители региона могут в Пскове на железнодорожном вокзале, в ТЦ «Максимус», ТРК «Акваполис» и «Семейном Магните» на Запсковье, а также в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках. Сделать свой выбор можно и в общественной приемной проекта, которая сегодня начала свою работу по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д. 11, и на сайте.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге 14 ноября в Псковской области
На территории Псковской области созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны
Завтра в здании ПсковГУ откроется фотовыставка об истории псковского аэропорта
Банк России приглашает предприятия Псковской области поучаствовать в финансовом мониторинге
Альвина Цветкова: Стоматолог Людмила Кичунова сохранила мне зуб и сделала всё красиво
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2019 год и плановый двухлетний период пройдут 16 ноября
Людмила Оберемок: Благодарю врачей Псковской областной детской больницы за нелегкий и необходимый труд
Куда сообщить о продаже наркотиков, рассказали псковские полицейские
Псковичи вошли в шестерку лучших по итогам IV Летнего фестиваля ГТО в Артеке

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псков в проекте «Великие имена России»
Аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников.

Общество
13 ноября 10:02

Движение в одном направлении

Ночные литургии для молодежи, встречи с духовенством, киноклуб с участием известных актеров и режиссеров, благоустройство псковских храмов, встречи со студентами столичных вузов — что ждет псковскую православную молодежь

Общество
13 ноября 10:00

Помочь может каждый

«Добрый город» планирует собрать на детей с особенностями, бездомных собак и голодных взрослых 150 тысяч рублей

Общество
12 ноября 12:19

Ольга в стиле стрит-арт

Псковичи нарисовали «Великие имена России»