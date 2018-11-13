В Великих Луках мужчине грозит 12 лет тюрьмы за продажу синтетических наркотиков

За продажу синтетических наркотиков житель Великих Лук предстанет перед судом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в период с мая по октябрь 2017 года мужчина с целью незаконного обогащения, находясь в Великих Луках, продавал ранее приобретенное наркотическое средство – метадон. Следователи доказали сбыт указанного наркотического средства 5 лицам массой от 0,355 до 3,971 граммов.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд. Санкция статьи наиболее тяжкого из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.