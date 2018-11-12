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Общество

В Пскове на площади Победы открыли памятный знак Герою Советского Союза Ивану Перову

12 ноября 2018 года, 17:56

12 ноября в Пскове, в Аллее Героев Советского Союза на площади Победы состоялось торжественное открытие памятного знака Герою Советского Союза Ивану Перову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество мичману Перову Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
В мероприятии приняли участие племянник героя Виктор Перов, заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв, председатель региональной общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов, ветераны военной службы, руководители общественных организаций военно-патриотической направленности, воспитанники Центра «Патриот», учащиеся города, псковичи.

Почётное право снять драпировку с памятного знака было предоставлено заместителю главы Пскова Владимиру Воробьёву и племяннику героя Советского Союза Виктору Перову. Чин освящения знака совершил почётный гражданин города Пскова, настоятель воинского храма Александра Невского, митрофорный протоиерей Олег Тэор.

Поздравляя горожан с открытием памятного знака, Владимир Воробьёв сказал, что Великая Отечественная война вписана яркими буквами в историю нашей страны, совершено было много подвигов, и сегодня в Пскове увековечено ещё одно имя. Он пожелал молодёжи, чтобы насыщенная событиями биография героя Советского Союза Ивана Перова служила им примером и жизненным ориентиром.

Напомним, решение Псковской городской Думы «Об установке памятного знака И.С. Перову» было принято на 16-й сессии городского парламента 26 октября этого года.

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