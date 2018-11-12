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Общество

Пляжи четырёх озёр в Гдовском районе стали чище благодаря волонтёрам

12 ноября 2018 года, 17:25

Волонтеры очистили от мусора места отдыха вблизи озер Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково в Гдовском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В экологической акции приняли участие 55 человек. В период с июня по октябрь этого года они 14 раз выезжали на местность, чтобы собрать оставленный отдыхающими мусор, а также обновить стенды социальной рекламы.

- За время проведения акции мы вели постоянные наблюдения и отметили, что на территории, где проводилась уборка и размещены информационные стенды, значительно улучшилась обстановка и люди стали меньше мусорить, - рассказали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Добавим, что акция прошла в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Комплекс мер по охране окружающей среды на территории Псковской области на 2018–2020 годы».

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