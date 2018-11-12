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Общество

С 14 ноября закрывается движение автотранспорта на участке улицы Максима Горького

12 ноября 2018 года, 16:26

В связи с выполнением ремонтных работ на улично-дорожной сети с 14 по 30 ноября закрывается движение автотранспорта (кроме маршрутных автобусов и спецмашин) на участке улицы Максима Горького от Красноармейской набережной до улицы Красноармейской. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, рекомендует водителям заранее выбирать маршруты объезда, обращая особое внимание на существующую схему организации движения, и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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