Опубликован новый список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области

Опубликован обновленный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 2019 год.
Опубликован обновленный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 2019 год.
|
№
|
ФИО адвоката
|
Рег. №
|
Наименование адвокатского образования (филиала)
|
г. Псков
|
1
|
Абожина Наталья Владимировна
|
60/ 256
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 921 113 64 37
|
2
|
Аброськина Оксана Александровна
|
60/ 2
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 921 216 29 65
|
3
|
Агапова Анна Борисовна
|
60/ 292
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 906 220 04 30
|
4
|
Алексеева Ольга Александровна
|
60/ 301
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.
Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 953 243 23 92
|
5
|
Алексахин Сергей Борисович
|
60/ 162
|
Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 394 02 32
|
6
|
Балашов Руслан Валериевич
|
60/ 7
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 351 05 23
|
7
|
Балашова Ольга Сергеевна
|
60/ 217
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 351 10 94
|
8
|
Белогубова Вера Алексеевна
|
60/ 113
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 361 30 69
|
9
|
Бичель Юрий Алексеевич
|
60/ 236
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО»,
отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 893 42 46
|
10
|
Большаков Владимир Вячеславович
|
60/ 289
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 391 66 66
|
11
|
Бондаренко Игорь Иванович
|
60/ 334
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 363 51 83
|
12
|
Быстров Александр Иванович
|
60/ 235
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 363 03 84
|
13
|
Варава Валентина Юрьевна
|
60/ 337
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 364 36 41
|
14
|
Волков Виктор Иванович
|
60/ 163
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 960 220 05 62
|
15
|
Винча Константин Геннадьевич
|
60/ 278
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 905 295 01 23
|
16
|
Гаркуша Марина Петровна
|
60/ 203
|
Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 351 30 05
|
17
|
Головин Вячеслав Егорович
|
60/ 173
|
Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 366 02 21
|
18
|
Гнатенко Александр Борисович
|
60/ 191
|
Псковская областная коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 905 238 69 99
|
19
|
Городецкий Виктор Сергеевич
|
60/ 328
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 953 249 03 58
|
20
|
Данилов Владимир Николаевич
|
60/ 189
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 351 11 56
|
21
|
Дмитриева Елена Владимировна
|
60/ 230
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 364 11 11
|
22
|
Забавин Виктор Константинович
|
60/ 34
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 352 02 25
|
23
|
Заливацкий Анатолий Кириллович
|
60/ 35
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 361 05 39
|
24
|
Здановская Анна Сергеевна
|
60/ 280
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 94 21 84
|
25
|
Иванова Мария Дмитриевна
|
60/ 310
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 394 54 94
|
26
|
Калинин Игорь Владимирович
|
60/ 190
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 350 52 95
|
27
|
Каштельянов Василий Евгеньевич
|
60/ 45
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 351 16 59
|
28
|
Козлов Иван Викторович
|
60/ 294
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 384 66 58
|
29
|
Лещенко Алексей Сергеевич
|
60/ 307
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 393 30 87
|
30
|
Малов Сергей Борисович
|
60/ 324
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 393 98 63
|
31
|
Маслов Николай Николаевич
|
60/ 193
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 921 219 76 52
|
32
|
Мартынова Татьяна Георгиевна
|
60/ 227
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 363 41 10
|
33
|
Михайлова Анна Владимировна
|
60/ 293
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
8 921 218 67 84
|
34
|
Монахова Майя Валентиновна
|
60/ 216
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 882 04 60
|
35
|
Морозов Владимир Сергеевич
|
60/ 333
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 378 80 62
|
36
|
Назаренко Сергей Витальевич
|
60/ 72
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение
АЮР, г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 361 86 02
|
37
|
Остапенко Дмитрий Васильевич
|
60/ 269
|
Коллегия адвокатов Псковской области «Кузнецов и
партнёры», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 921 215 22 72
|
38
|
Петунц Артур Ашотович
|
60/ 303
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина,
д. 7
т. 8 953 242 07 81
|
39
|
Попов Виктор Фатеевич
|
60/ 185
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина,
д. 7
т. 8 911 350 28 25
|
40
|
Разумовская Арсения Сергеевна
|
60/ 281
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 906 222 22 49
|
41
|
Сапрыкин Юрий Александрович
|
60/ 279
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина,
д. 7
т. 8 906 220 01 41
|
42
|
Семёнов Дмитрий Владимирович
|
60/ 260
|
Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР,
г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 911 883 13 22
|
43
|
Сизых Дмитрий Викторович
|
60/ 267
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 960 226 22 90
|
44
|
Сизых Татьяна Даба- Самбуевна
|
60/ 89
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,
г. Псков, ул. Ленина, д. 7
т. 8 921 210 68 74
|
45
|
Скрипилёв Леонид Адольфович
|
60/ 154
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 921 210 02 76
|
46
|
Стаценко Татьяна Константиновна
|
60/ 92
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 921 116 60 52
|
47
|
Ушаков Виктор Константинович
|
60/ 178
|
Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР,
г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 921 214 31 23
|
48
|
Ушакова Марина Викторовна
|
60/ 214
|
Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР,
г. Псков,
ул. Ленина, д. 7
т. 8 953 230 15 11
|
49
|
Фёдоров Сергей Федорович
|
60/ 158
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина,
д. 7
т. 8 921 114 56 28
|
50
|
Шило Александр Юрьевич
|
60/ 188
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 911 363 12 56
|
51
|
Шкилёва Анна Юрьевна
|
60/ 302
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул.
Ленина, д. 7
т. 8 951 750 64 92
|
г. Великие Луки
|
1.
|
Ермишин Вячеслав
Иванович
|
60/ 30
|
Адвокатский кабинет, г. Великие Луки, ул. Первомайская, д.
2, кв. 20
т. 8 911 364 58 03
|
2.
|
Захарова Елена Александровна
|
60/ 257
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 367 24 42
|
3.
|
Иванова Татьяна Валерьевна
|
60/ 43
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 353 37 28
|
4.
|
Лазарева Ирина Владимировна
|
60/ 204
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 364 35 07
|
5.
|
Марков Андрей Владимирович
|
60/ 62
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 367 97 77
|
6.
|
Осейков Евгений Евгеньевич
|
60/ 284
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 362 07 49
|
7.
|
Романенко Роман Иванович
|
60/ 198
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 362 76 92
|
8.
|
Савельев Вячеслав Александрович
|
60/ 282
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 698 43 10
|
9.
|
Семёнова Ольга Александровна
|
60/ 237
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 909 573 43 38
|
10.
|
Трофимчук Елена Николаевна
|
60/ 96
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 354 04 05
|
11.
|
Фомина Ирина Владимировна
|
60/ 299
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
ул. Комсомольская, д. 5
т. 8 911 376 92 24
|
12.
|
Миронов Сергей Васильевич
|
60/ 66
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.
Пушкина, д. 8
т. 8 911 890 10 00
|
13.
|
Плаксий Сергей Анатольевич
|
60/ 82
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.
Пушкина, д. 8
т. 8 943 733 57 77
|
14.
|
Гаврилов Игорь Александрович
|
60/ 17
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
пр-т. Октябрьский, д. 40/7
т. 8 921 607 39 80
|
15.
|
Гаврилов Александр Игоревич
|
60/ 242
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
пр-т. Октябрьский, д. 40/7
т. 8 963 335 02 33
|
16.
|
Котков Юрий Николаевич
|
60/ 51
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки,
пр-т. Октябрьский, д. 40/7
т. 8 911 362 99 00
|
17.
|
Петренко Игорь Николаевич
|
60/ 79
|
Великолукский филиал «Адвокатский Центр», г. Великие
Луки,
ул. К. Либкнехта, д. 12 а
т. 8 911 369 83 51
|
18.
|
Григорьев Геннадий Николаевич
|
60/ 316
|
Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки,
ул. К. Либкнехта, д. 12 а
т. 8 911 353 38 53
|
19.
|
Поспеев Николай Владимирович
|
60/ 297
|
Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки,
ул. К. Либкнехта, д. 12 а
т. 8 911 363 33 66
|
Бежаницкий район
|
1.
|
Данилов
Владимир Фёдорович
|
60/ 25
|
Бежаницкий филиал ПОКА, п. Бежаницы, ул. Берёзовая,
д. 2
т. 8 921 110 48 93
|
2.
|
Галаев
Александр Дмитриевич
|
60/ 18
|
Адвокатский кабинет, п. Бежаницы, Молодёжный пер., д. 4
т. 8 921 505 04 32
|
Гдовский район
|
1.
|
Абдиров Юрий Бернартович
|
60/ 1
|
Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д.
13
т. 8 921 505 34 10
|
2.
|
Дорошева Ирина Владимировна
|
60/ 213
|
Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д.
13
т. 8 921 000 92 59
|
Дедовичский район
|
1.
|
Иванов Николай Петрович
|
60/ 132
|
Дедовичский филиал ПОКА, п. Дедовичи, ул. Новая, д. 2
т. 8 921 004 91 81
|
Дновский район
|
1.
|
Малов Борис Григорьевич
|
60/ 59
|
Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Петрова, д. 32
т. 8 921 117 58 50
|
2.
|
Павликова
Ирина Михайловна
|
60/ 209
|
Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Ленина, д. 13
т. 8 921 118 61 09
|
Куньинский район
|
1.
|
Колчева Елена Михайловна
|
60/ 44
|
Куньинский филиал ПОКА, п. Кунья, ул. Дзержинского,
д. 28
т. 8 909 575 52 49
|
Красногородский район
|
1.
|
Муравьёв
Константин Анатольевич
|
60/ 285
|
Красногородский филиал ПОКА, Красногородский район,
д. Литвинка, ул. Молодежная, д. 26
т. 8 953 248 08 83
|
Новосокольнический район
|
1.
|
Поспеева
Наталья Николаевна
|
60/ 84
|
Новосокольнический филиал ПОКА, г. Новосокольники,
ул. Отса, д. 16
т. 8 953 231 80 95, т. 8 911 373 80 64
|
Опочецкий район
|
1.
|
Капул Михаил Иосифович
|
60/ 272
|
Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д.
4
т. 8 951 757 47 85
|
2.
|
Круглова Наталия Николаевна
|
60/ 320
|
Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д.
4
т. 8 911 391 54 04
|
Островский район
|
1.
|
Вежневец
Марина Николаевна
|
60/ 13
|
Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1
т. 8 911 885 34 95
|
2.
|
Ведерников Геннадий Павлович
|
60/ 322
|
Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1
т. 8 929 135 32 55
|
3.
|
Дорожкин
Николай Иванович
|
60/ 126
|
ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1
т. 8 911 693 15 96
|
4.
|
Шапетьев Сергей Алексеевич
|
60/ 108
|
Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1
т. 8 911 698 57 43
|
Порховский район
|
1.
|
Васильев Сергей Николаевич
|
60/ 261
|
ПОКА, г. Порхов
т. 8 911 384 28 34
|
2.
|
Канаев Михаил Николаевич
|
60/ 259
|
ПОКА, г. Порхов
т. 8 911 371 95 16
|
Печорский район
|
1.
|
Лыхмус
Александр Викторович
|
60/ 141
|
Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6
т. 8 953 234 00 89
|
2.
|
Гайнутдинова Гульфия Ануваровна
|
60/ 245
|
Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6
т. 8 911 891 98 92
|
Плюсский район
|
1.
|
Кожохина Елена Юрьевна
|
60/ 254
|
ПОКА, п. Плюсса
т. 8 911 394 01 73
|
2.
|
Кожухов Виталий Иванович
|
60/ 304
|
Филиал г. Пскова ПОКА, п. Плюсса,
т. 8 921 503 00 01
|
Себежский район
|
1.
|
Зырянова Нина Ивановна
|
60/ 37
|
Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.
2
т. 8 911 355 52 80
|
2.
|
Коновалова Юлия Николаевна
|
60/ 323
|
Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.
2
т. 8 911 396 41 47