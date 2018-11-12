Опубликован новый список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области

№ ФИО адвоката Рег. № Наименование адвокатского образования (филиала)

г. Псков

1 Абожина Наталья Владимировна 60/ 256 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 113 64 37

2 Аброськина Оксана Александровна 60/ 2 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 216 29 65

3 Агапова Анна Борисовна 60/ 292 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 906 220 04 30

4 Алексеева Ольга Александровна 60/ 301 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 953 243 23 92

5 Алексахин Сергей Борисович 60/ 162 Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 394 02 32

6 Балашов Руслан Валериевич 60/ 7 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 351 05 23

7 Балашова Ольга Сергеевна 60/ 217 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 351 10 94

8 Белогубова Вера Алексеевна 60/ 113 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 361 30 69

9 Бичель Юрий Алексеевич 60/ 236 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 893 42 46

10 Большаков Владимир Вячеславович 60/ 289 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 391 66 66

11 Бондаренко Игорь Иванович 60/ 334 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 363 51 83

12 Быстров Александр Иванович 60/ 235 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 363 03 84

13 Варава Валентина Юрьевна 60/ 337 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 364 36 41

14 Волков Виктор Иванович 60/ 163 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 960 220 05 62

15 Винча Константин Геннадьевич 60/ 278 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 905 295 01 23

16 Гаркуша Марина Петровна 60/ 203 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 351 30 05

17 Головин Вячеслав Егорович 60/ 173 Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 366 02 21

18 Гнатенко Александр Борисович 60/ 191 Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 905 238 69 99

19 Городецкий Виктор Сергеевич 60/ 328 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 953 249 03 58

20 Данилов Владимир Николаевич 60/ 189 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 351 11 56

21 Дмитриева Елена Владимировна 60/ 230 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 364 11 11

22 Забавин Виктор Константинович 60/ 34 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 352 02 25

23 Заливацкий Анатолий Кириллович 60/ 35 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 361 05 39

24 Здановская Анна Сергеевна 60/ 280 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 94 21 84

25 Иванова Мария Дмитриевна 60/ 310 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 394 54 94

26 Калинин Игорь Владимирович 60/ 190 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 350 52 95

27 Каштельянов Василий Евгеньевич 60/ 45 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 351 16 59

28 Козлов Иван Викторович 60/ 294 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 384 66 58

29 Лещенко Алексей Сергеевич 60/ 307 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 393 30 87

30 Малов Сергей Борисович 60/ 324 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 393 98 63

31 Маслов Николай Николаевич 60/ 193 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 219 76 52

32 Мартынова Татьяна Георгиевна 60/ 227 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 363 41 10

33 Михайлова Анна Владимировна 60/ 293 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 8 921 218 67 84

34 Монахова Майя Валентиновна 60/ 216 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 882 04 60

35 Морозов Владимир Сергеевич 60/ 333 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 378 80 62

36 Назаренко Сергей Витальевич 60/ 72 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 361 86 02

37 Остапенко Дмитрий Васильевич 60/ 269 Коллегия адвокатов Псковской области «Кузнецов и партнёры», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 215 22 72

38 Петунц Артур Ашотович 60/ 303 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 953 242 07 81

39 Попов Виктор Фатеевич 60/ 185 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 350 28 25

40 Разумовская Арсения Сергеевна 60/ 281 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 906 222 22 49

41 Сапрыкин Юрий Александрович 60/ 279 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 906 220 01 41

42 Семёнов Дмитрий Владимирович 60/ 260 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 883 13 22

43 Сизых Дмитрий Викторович 60/ 267 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 960 226 22 90

44 Сизых Татьяна Даба- Самбуевна 60/ 89 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 210 68 74

45 Скрипилёв Леонид Адольфович 60/ 154 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 210 02 76

46 Стаценко Татьяна Константиновна 60/ 92 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 116 60 52

47 Ушаков Виктор Константинович 60/ 178 Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 214 31 23

48 Ушакова Марина Викторовна 60/ 214 Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 953 230 15 11

49 Фёдоров Сергей Федорович 60/ 158 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 921 114 56 28

50 Шило Александр Юрьевич 60/ 188 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 911 363 12 56

51 Шкилёва Анна Юрьевна 60/ 302 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 т. 8 951 750 64 92

г. Великие Луки

1. Ермишин Вячеслав Иванович 60/ 30 Адвокатский кабинет, г. Великие Луки, ул. Первомайская, д. 2, кв. 20 т. 8 911 364 58 03

2. Захарова Елена Александровна 60/ 257 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 367 24 42

3. Иванова Татьяна Валерьевна 60/ 43 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 353 37 28

4. Лазарева Ирина Владимировна 60/ 204 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 364 35 07

5. Марков Андрей Владимирович 60/ 62 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 367 97 77

6. Осейков Евгений Евгеньевич 60/ 284 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 362 07 49

7. Романенко Роман Иванович 60/ 198 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 362 76 92

8. Савельев Вячеслав Александрович 60/ 282 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 698 43 10

9. Семёнова Ольга Александровна 60/ 237 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 909 573 43 38

10. Трофимчук Елена Николаевна 60/ 96 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 354 04 05

11. Фомина Ирина Владимировна 60/ 299 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 5 т. 8 911 376 92 24

12. Миронов Сергей Васильевич 60/ 66 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 8 т. 8 911 890 10 00

13. Плаксий Сергей Анатольевич 60/ 82 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 8 т. 8 943 733 57 77

14. Гаврилов Игорь Александрович 60/ 17 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 т. 8 921 607 39 80

15. Гаврилов Александр Игоревич 60/ 242 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 т. 8 963 335 02 33

16. Котков Юрий Николаевич 60/ 51 Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 т. 8 911 362 99 00

17. Петренко Игорь Николаевич 60/ 79 Великолукский филиал «Адвокатский Центр», г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 12 а т. 8 911 369 83 51

18. Григорьев Геннадий Николаевич 60/ 316 Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 12 а т. 8 911 353 38 53

19. Поспеев Николай Владимирович 60/ 297 Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 12 а т. 8 911 363 33 66

Бежаницкий район

1. Данилов Владимир Фёдорович 60/ 25 Бежаницкий филиал ПОКА, п. Бежаницы, ул. Берёзовая, д. 2 т. 8 921 110 48 93

2. Галаев Александр Дмитриевич 60/ 18 Адвокатский кабинет, п. Бежаницы, Молодёжный пер., д. 4 т. 8 921 505 04 32

Гдовский район

1. Абдиров Юрий Бернартович 60/ 1 Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 13 т. 8 921 505 34 10

2. Дорошева Ирина Владимировна 60/ 213 Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 13 т. 8 921 000 92 59

Дедовичский район

1. Иванов Николай Петрович 60/ 132 Дедовичский филиал ПОКА, п. Дедовичи, ул. Новая, д. 2 т. 8 921 004 91 81

Дновский район

1. Малов Борис Григорьевич 60/ 59 Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Петрова, д. 32 т. 8 921 117 58 50

2. Павликова Ирина Михайловна 60/ 209 Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Ленина, д. 13 т. 8 921 118 61 09

Куньинский район

1. Колчева Елена Михайловна 60/ 44 Куньинский филиал ПОКА, п. Кунья, ул. Дзержинского, д. 28 т. 8 909 575 52 49

Красногородский район

1. Муравьёв Константин Анатольевич 60/ 285 Красногородский филиал ПОКА, Красногородский район, д. Литвинка, ул. Молодежная, д. 26 т. 8 953 248 08 83

Новосокольнический район

1. Поспеева Наталья Николаевна 60/ 84 Новосокольнический филиал ПОКА, г. Новосокольники, ул. Отса, д. 16 т. 8 953 231 80 95, т. 8 911 373 80 64

Опочецкий район

1. Капул Михаил Иосифович 60/ 272 Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д. 4 т. 8 951 757 47 85

2. Круглова Наталия Николаевна 60/ 320 Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д. 4 т. 8 911 391 54 04

Островский район

1. Вежневец Марина Николаевна 60/ 13 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 т. 8 911 885 34 95

2. Ведерников Геннадий Павлович 60/ 322 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 т. 8 929 135 32 55

3. Дорожкин Николай Иванович 60/ 126 ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 т. 8 911 693 15 96

4. Шапетьев Сергей Алексеевич 60/ 108 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 т. 8 911 698 57 43

Порховский район

1. Васильев Сергей Николаевич 60/ 261 ПОКА, г. Порхов т. 8 911 384 28 34

2. Канаев Михаил Николаевич 60/ 259 ПОКА, г. Порхов т. 8 911 371 95 16

Печорский район

1. Лыхмус Александр Викторович 60/ 141 Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6 т. 8 953 234 00 89

2. Гайнутдинова Гульфия Ануваровна 60/ 245 Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6 т. 8 911 891 98 92

Плюсский район

1. Кожохина Елена Юрьевна 60/ 254 ПОКА, п. Плюсса т. 8 911 394 01 73

2. Кожухов Виталий Иванович 60/ 304 Филиал г. Пскова ПОКА, п. Плюсса, т. 8 921 503 00 01

Себежский район

1. Зырянова Нина Ивановна 60/ 37 Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 2 т. 8 911 355 52 80