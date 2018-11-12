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Опубликован новый список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области

12 ноября 2018 года, 15:23

Опубликован обновленный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 2019 год.

 

№ 

ФИО адвоката 

Рег. № 

Наименование адвокатского образования (филиала) 

г. Псков 

Абожина Наталья Владимировна 

60/ 256 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 113 64 37 

Аброськина Оксана Александровна 

60/ 2 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 216 29 65 

Агапова Анна Борисовна 

 

60/ 292 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 906 220 04 30 

 

Алексеева Ольга Александровна 

 

60/ 301 

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 953 243 23 92 

Алексахин Сергей Борисович 

60/ 162 

Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР,                  г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 394 02 32 

Балашов Руслан Валериевич 

 

60/ 7 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,        г. Псков, ул. Ленина, д. 7  

т. 8 911 351 05 23 

Балашова Ольга Сергеевна 

60/ 217 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

 т. 8 911 351 10 94 

Белогубова Вера Алексеевна 

60/ 113 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 361 30 69 

 

Бичель Юрий Алексеевич 

60/ 236 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО»,  

отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7  

т. 8 911 893 42 46 

10 

Большаков Владимир Вячеславович 

 

60/ 289 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 391 66 66 

11 

Бондаренко Игорь Иванович 

 

60/ 334 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 363 51 83 

 

12 

Быстров Александр Иванович 

60/ 235 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 363 03 84 

13 

Варава Валентина Юрьевна 

60/ 337 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 364 36 41 

 

14 

Волков Виктор Иванович 

60/ 163 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 960 220 05 62 

 

15 

Винча Константин Геннадьевич 

60/ 278 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

 т. 8 905 295 01 23 

16 

Гаркуша Марина Петровна 

60/ 203 

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 351 30 05 

17 

Головин Вячеслав Егорович 

60/ 173 

Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 366 02 21 

18 

Гнатенко Александр Борисович 

 

60/ 191 

 

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 905 238 69 99 

19 

Городецкий Виктор Сергеевич 

60/ 328 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 953 249 03 58 

20 

Данилов Владимир Николаевич 

60/ 189 

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 351 11 56 

21 

Дмитриева Елена Владимировна 

60/ 230 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 364 11 11 

 

22 

Забавин Виктор Константинович 

60/  34 

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 352 02 25 

23 

Заливацкий Анатолий Кириллович 

60/  35 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 361 05 39 

 

24 

Здановская Анна Сергеевна 

 

60/ 280 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 94 21 84 

 

25 

Иванова Мария Дмитриевна 

 

60/ 310 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 394 54 94 

 

26 

Калинин Игорь Владимирович 

60/ 190 

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 350 52 95 

27 

Каштельянов Василий Евгеньевич 

60/ 45 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 351 16 59 

 

28 

Козлов Иван Викторович 

 

60/ 294 

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

 т. 8 911 384 66 58 

29 

Лещенко Алексей Сергеевич 

60/ 307 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 393 30 87 

 

30 

Малов Сергей Борисович 

60/ 324 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 393 98 63 

 

31 

Маслов Николай Николаевич 

60/ 193 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 219 76 52 

 

32 

Мартынова Татьяна Георгиевна 

60/ 227 

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 363 41 10 

33 

Михайлова Анна Владимировна 

 

60/ 293 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

8 921 218 67 84 

34 

Монахова Майя Валентиновна 

60/ 216 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 882 04 60 

 

35 

Морозов Владимир Сергеевич 

60/ 333 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 378 80 62 

 

36 

Назаренко Сергей Витальевич 

60/ 72 

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков,                  ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 361 86 02 

37 

Остапенко Дмитрий Васильевич 

60/ 269 

Коллегия адвокатов Псковской области «Кузнецов и партнёры», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 215 22 72 

38 

Петунц Артур Ашотович 

60/ 303 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 953 242 07 81 

 

39 

Попов Виктор Фатеевич 

60/ 185 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 350 28 25 

 

40 

Разумовская Арсения Сергеевна 

60/ 281 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 906 222 22 49 

 

41 

Сапрыкин Юрий Александрович 

60/ 279 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 906 220 01 41 

 

42 

Семёнов Дмитрий Владимирович 

60/ 260 

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков,                     ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 883 13 22 

43 

Сизых Дмитрий Викторович 

 

60/ 267 

 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,     г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 960 226 22 90 

44 

Сизых Татьяна Даба- Самбуевна 

60/ 89 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР,             г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 210 68 74 

45 

Скрипилёв Леонид Адольфович 

 

60/ 154 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 210 02 76 

46 

Стаценко Татьяна Константиновна 

 

60/ 92 

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 116 60 52 

47 

Ушаков Виктор Константинович 

60/ 178 

Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г. Псков,                  ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 214 31 23 

48 

Ушакова Марина Викторовна 

60/ 214 

Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г. Псков,                  ул. Ленина, д. 7 

т. 8 953 230 15 11 

49 

Фёдоров Сергей Федорович 

60/ 158 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 921 114 56 28 

 

50 

Шило Александр Юрьевич 

60/ 188 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 911 363 12 56 

 

51 

Шкилёва Анна Юрьевна 

60/ 302 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 

т. 8 951 750 64 92 

 

г. Великие Луки 

1. 

 

Ермишин                            Вячеслав Иванович 

 

60/ 30 

 

Адвокатский кабинет, г. Великие Луки, ул. Первомайская, д. 2, кв. 20 

т. 8 911 364 58 03 

2. 

 

Захарова Елена Александровна 

 

60/ 257 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 367 24 42 

3. 

 

Иванова Татьяна Валерьевна 

 

60/ 43 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 353 37 28 

4. 

Лазарева Ирина Владимировна 

60/ 204 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 364 35 07 

5. 

Марков Андрей Владимирович 

 

60/ 62 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 367 97 77 

6. 

Осейков Евгений Евгеньевич 

 

60/ 284 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 362 07 49 

7. 

Романенко Роман Иванович 

 

60/ 198 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 362 76 92 

8. 

Савельев Вячеслав Александрович 

 

60/ 282 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 698 43 10 

 

9. 

Семёнова Ольга Александровна 

 

60/ 237 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 909 573 43 38 

10. 

Трофимчук Елена Николаевна 

 

60/ 96  

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 354 04 05 

11. 

Фомина Ирина Владимировна 

 

60/ 299 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул.  Комсомольская, д. 5 

т. 8 911 376 92 24 

12. 

Миронов Сергей Васильевич 

60/ 66 

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 8 

т. 8 911 890 10 00 

13. 

Плаксий Сергей Анатольевич 

 

60/ 82 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 8 

т. 8 943 733 57 77 

14. 

Гаврилов Игорь Александрович 

 

60/ 17 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 

т. 8 921 607 39 80 

15. 

Гаврилов Александр Игоревич 

 

60/ 242 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 

т. 8 963 335 02 33 

16. 

Котков Юрий Николаевич 

 

60/ 51   

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д. 40/7 

т. 8 911 362 99 00 

17. 

Петренко Игорь Николаевич 

 

60/ 79 

Великолукский филиал «Адвокатский Центр»,  г. Великие Луки, 

ул. К. Либкнехта, д. 12 а 

т. 8 911 369 83 51 

18. 

Григорьев Геннадий Николаевич 

 

60/ 316 

Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки, 

ул. К. Либкнехта, д. 12 а 

т. 8 911 353 38 53 

19. 

Поспеев Николай Владимирович 

60/ 297 

Адвокатское бюро «Цитадель», г. Великие Луки, 

ул. К. Либкнехта, д. 12 а 

т. 8 911 363 33 66 

Бежаницкий район 

1. 

 

Данилов                                Владимир Фёдорович 

 

60/ 25 

 

Бежаницкий филиал ПОКА, п. Бежаницы, ул. Берёзовая, д. 2 

т. 8 921 110 48 93 

2. 

Галаев                                 Александр Дмитриевич 

60/ 18 

Адвокатский кабинет, п. Бежаницы, Молодёжный пер., д. 4 

т. 8 921 505 04 32 

 

Гдовский район 

1. 

Абдиров Юрий Бернартович 

60/ 1 

Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 13 

т. 8 921 505 34 10 

 

2. 

Дорошева Ирина Владимировна 

 

60/ 213 

Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 13 

т. 8 921 000 92 59 

 

Дедовичский район 

1. 

Иванов Николай Петрович 

60/ 132 

Дедовичский филиал ПОКА, п. Дедовичи, ул. Новая, д. 2 

т. 8 921 004 91 81 

 

 

Дновский район 

1. 

Малов Борис Григорьевич 

 

60/ 59 

Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Петрова, д. 32 

т. 8 921 117 58 50 

 

2. 

Павликова                                Ирина Михайловна 

60/ 209 

Адвокатский кабинет, г. Дно, ул. Ленина, д. 13 

т. 8 921 118 61 09 

 

 

Куньинский район 

1. 

Колчева Елена Михайловна 

60/ 44 

Куньинский филиал ПОКА, п. Кунья, ул. Дзержинского, д. 28 

т. 8 909 575 52 49 

 

Красногородский район 

1. 

Муравьёв                        Константин Анатольевич 

60/ 285 

Красногородский филиал ПОКА, Красногородский район, д. Литвинка,    ул. Молодежная, д. 26 

т. 8 953 248 08 83 

 

Новосокольнический район 

1. 

Поспеева                                   Наталья Николаевна 

60/ 84 

Новосокольнический филиал ПОКА, г. Новосокольники, ул. Отса, д. 16 

т. 8 953 231 80 95, т. 8 911 373 80 64 

 

Опочецкий район 

1. 

Капул Михаил Иосифович 

60/ 272 

Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д. 4  

т. 8 951 757 47 85 

 

2. 

Круглова Наталия Николаевна 

60/ 320 

Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Набережная, д. 4 

т. 8 911 391 54 04 

 

 

Островский район 

1. 

Вежневец                                 Марина Николаевна 

60/ 13 

 

 

Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 

т. 8 911 885 34 95 

2. 

Ведерников Геннадий Павлович 

60/ 322 

Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 

т. 8 929 135 32 55 

 

3. 

Дорожкин                               Николай Иванович 

60/ 126 

ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 

т. 8 911 693 15 96 

 

4. 

Шапетьев Сергей Алексеевич 

60/ 108 

Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 

т. 8 911 698 57 43 

 

Порховский район 

1. 

Васильев Сергей Николаевич 

60/ 261 

ПОКА, г. Порхов  

т. 8 911 384 28 34 

 

2. 

Канаев Михаил Николаевич 

60/ 259 

ПОКА, г. Порхов  

т. 8 911 371 95 16 

 

 

Печорский район 

1. 

Лыхмус                                Александр Викторович 

60/ 141 

Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6 

т. 8 953 234 00 89 

 

2. 

Гайнутдинова Гульфия Ануваровна 

 

60/ 245 

Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д. 6 

т. 8 911 891 98 92 

 

 

Плюсский район 

1. 

Кожохина  Елена Юрьевна 

 

60/ 254 

ПОКА, п. Плюсса 

т. 8 911 394 01 73 

2.  

Кожухов Виталий Иванович 

60/ 304 

Филиал г. Пскова ПОКА, п. Плюсса, 

т. 8 921 503 00 01 

 

Себежский район 

1. 

 

Зырянова Нина Ивановна 

 

60/ 37 

 

Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 2 

т. 8 911 355 52 80 

2. 

Коновалова Юлия Николаевна 

60/ 323 

 

Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 2 

т. 8 911 396 41 47 

 

 

 

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