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Культура

Юные дарования выйдут на сцену областной филармонии под управлением Николая Хондзинского

12 ноября 2018 года, 12:00

В субботу, 17 ноября, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Традиционно перед зрителями выступят лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии губернатора Псковской области. В программе прозвучит музыка русских и зарубежных классиков.

Специальный гость программы — лауреат международных конкурсов Александра Довгань. 11-летняя москвичка обучалась игре на фортепиано с 5 лет, учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, участвует в международных фестивалях, гастролирует по России и за рубежом, стипендиат фондов Владимира Спивакова, Мстислава Ростроповича, фонда «Новые имена».

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